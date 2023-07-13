Сыктывкарец получит компенсацию в размере 500 тысяч рублей со школы английского языка

Сыктывкарец получит 500 тысяч рублей со школы английского языка за причиненный моральный вред. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми. Как выяснилось, на летней детской площадке ребенок из столицы Коми получил перелом обеих костей правого предплечья со смещением. Организаторы площадки не обеспечили должный надзор за несовершеннолетними детьми.

Сыктывкарский суд учел, что ребенку причинили вред средней тяжести. Мальчик из-за полученных увечий долгое время не мог играть на фортепиано, также лишился возможности плавать и участвовать в соревнованиях в школе олимпийского резерва.