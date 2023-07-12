Студенту из Коми придется заплатить штраф за отредактированную фотографию девушки

Как рассказали пресс-служба судов Коми, Мировой суд Ижемского судебного участка завершил рассмотрение административного дела в отношении 19-летнего студента, который оскорбил свою знакомую, отредактировав на компьютере ее фотографию.

Молодой человек опубликовал в одном из чатов в социальной сети ВКонтакте отредактированную фотографию своей знакомой. В самом чате было около 20 человек, что суд расценил как публичное оскорбление девушки.