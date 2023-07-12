Студенту из Коми придется заплатить штраф за отредактированную фотографию девушки
- 20:00 12 июля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Как рассказали пресс-служба судов Коми, Мировой суд Ижемского судебного участка завершил рассмотрение административного дела в отношении 19-летнего студента, который оскорбил свою знакомую, отредактировав на компьютере ее фотографию.
Молодой человек опубликовал в одном из чатов в социальной сети ВКонтакте отредактированную фотографию своей знакомой. В самом чате было около 20 человек, что суд расценил как публичное оскорбление девушки.
Сама фотография девушки после редактирования молодым человеком приобрела неприличную форму. Это оскорбило его одногруппницу, после чего она подала в суд.
Суд признал мужчину виновным в оскорблении чести и достоинства и назначил наказание в размере пяти тысяч рублей.
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