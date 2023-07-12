В 2023 году в Коми погибли семь пешеходов
- 19:00 12 июля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Республике Коми за первое полугодие 2023 года в результате дорожно-транспортных происшествий погибло семь пешеходов.
Как сообщают в Госавтоинспекции по Коми, за последние шесть месяцев 2023 года в регионе произошло 93 автоаварий с участием пешеходов.
В следствии некоторых ДТП на территории республики погибли семь человек. 88 жителей региона получили травмы различной степени тяжести. 34 аварии связаны с происшествием на пешеходном переходе. Также, в результате наездов водителей пострадавшими в авариях оказались 20 детей.
Для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов с 11 июля стартовала акция регионального управления ГИБДД “Пешеход и дорога”. Завершатся профилактические мероприятия 16 июля.
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