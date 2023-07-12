В 2023 году в Коми погибли семь пешеходов

В Республике Коми за первое полугодие 2023 года в результате дорожно-транспортных происшествий погибло семь пешеходов.

Как сообщают в Госавтоинспекции по Коми, за последние шесть месяцев 2023 года в регионе произошло 93 автоаварий с участием пешеходов.