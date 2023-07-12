Жителя Коми не пустили на свидание в СИЗО из-за спрятанного, запрещенного предмета

Мужчину из Воркуты сотрудники регионального ФСИН не пустили в следственный изолятор на свидание с обвиняемой, из-за сим-карты, которую он спрятал в своем кошельке.

В следственном изоляторе №3 регионального ФСИН, в ходе досмотра личных вещей жителя Воркуты, 1980 года рождения, который приехал в СИЗО для свидания с обвиняемой, правоохранители обнаружили запрещенный к нахождению на территориях уголовно-исполнительной системы предмет.