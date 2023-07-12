Жителя Коми не пустили на свидание в СИЗО из-за спрятанного, запрещенного предмета
- 18:00 12 июля
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- Олег Помидоров
Фото ФСИН по Коми
Мужчину из Воркуты сотрудники регионального ФСИН не пустили в следственный изолятор на свидание с обвиняемой, из-за сим-карты, которую он спрятал в своем кошельке.
В следственном изоляторе №3 регионального ФСИН, в ходе досмотра личных вещей жителя Воркуты, 1980 года рождения, который приехал в СИЗО для свидания с обвиняемой, правоохранители обнаружили запрещенный к нахождению на территориях уголовно-исполнительной системы предмет.
В кошельке житель Заполярья спрятал рабочую сим-карту одного из местных операторов сотовой связи. Сотрудники ФСИН изъяли запрещенный предмет у мужчины.
Теперь воркутинцу может грозить административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Сим-карту правоохранители обязаны также конфисковать.
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