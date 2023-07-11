В ходе проведения СВО погибли два жителя Коми
- 22:00 11 июля
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- Олег Помидоров
11 июля стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции погибли двое жителей Республики Коми.
Сержант Алексей Бадаев и рядовой Семен Размыслов погибли в ходе проведения СВО.
Алексей Жамильевич Бадаев родом из села Объячево Прилузского района. До начала специальной военной операции мужчина проживал в Сыктывкаре. Также он занимался спортом и был ветераном боевых действий. Помимо этого он служил разведчиком-сапером.
Семен Михайлович Размыслов родом из села Палевицы Сыктывдинского района. До участия в СВО мужчина также проживал в столице Коми. Свой воинский и гражданский долг боец выполнял в должности номера расчета взвода мотострелковой роты.
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