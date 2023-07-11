В Сыктывкаре умер мужчина за рулем автомобиля

11 июля в социальных сетях появились фотографии очевидцев, как возле автобусной остановки в микрорайоне Давпон стоит автомобиль. Рядом с ним также находились машины скорой помощи и ДПС.

Как сообщили в региональном Минздраве порталу “Про Город Сыктывкар”, 11 июля в районе 18:30, очевидцы увидели машину недалеко от автобусной остановки в микрорайоне Давпон. Внутри автомобиля находился мужчина который не подавал признаков жизни. Очевидцы вызвали медиков.

В кратчайшие сроки на место прибыла скорая помощь. Выяснилось, что машина закрыта изнутри, из-за чего было принято решение вызывать спасателей. Специалисты вскрыли машину и достали мужчину. Медики сразу же увидели признаки биологической смерти водителя. В отношении мужчины не стали проводить реанимацию.

Причины смерти водителя не установлены.