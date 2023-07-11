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В Коми появилось больше льгот для участников СВО

В Коми появилось больше льгот для участников СВОФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Глава Коми Владимир Уйба рассказал, будут ли компенсировать проезд к месту отдыха, а также возврат средств за траты на лечение для участников СВО.

Ранее, жительница Сысольского района задала вопросы губернатору республики о компенсации проезда до отдыха и траты на лечение в санаториях.

Владимир Уйба сообщил, что 11 июля правительство Коми опубликовало новое постановление, согласно которому участникам СВО возместят стоимость проезда до места отдыха и оплатят лечение в санаториях.

Также, глава регионального Минтруда Екатерина Грибкова подчеркнула, что благодаря этому постановлению, участники СВО, а также их дети и супруги смогут получать компенсации оплаты проезда до места отдыха к санаториям, а также получать путевки. Общий возврат средств на путевку составит до 55 тысяч рублей. Компенсации стоимости проезда до 20 тысяч рублей.
 

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