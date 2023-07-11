В Коми появилось больше льгот для участников СВО

Глава Коми Владимир Уйба рассказал, будут ли компенсировать проезд к месту отдыха, а также возврат средств за траты на лечение для участников СВО.

Ранее, жительница Сысольского района задала вопросы губернатору республики о компенсации проезда до отдыха и траты на лечение в санаториях.