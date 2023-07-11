Некоторые жители Коми получили пособие на покупку продуктов
- 20:00 11 июля
- 0+
- Олег Помидоров
Как рассказали в Минтрудсоц Коми, 4,5 тысячи беременных женщин и около трех тысяч малоимущих кормящих матерей получили пособия на покупку продуктов.
Подобный вид поддержки для этой категории жительниц региона стал возможен благодаря национальному проекту “Демография”.
Так, пособие на приобретение продуктов может получить любая жительница Коми, у которой срок беременности составляет не менее 12 недель, при условии, что она находится на учете по беременности в медорганизации республики.
Такую же социальную помощь могут получить и малоимущие кормящие матери. В месяц им положено сумма в размере 703 рублей. С начала 2023 года этим пособием воспользовались около трех тысяч женщин по всей республики. Из регионального бюджета на эти цели было выделено более 2,4 миллионов рублей.
...