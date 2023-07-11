Некоторые жители Коми получили пособие на покупку продуктов

Как рассказали в Минтрудсоц Коми, 4,5 тысячи беременных женщин и около трех тысяч малоимущих кормящих матерей получили пособия на покупку продуктов.

Подобный вид поддержки для этой категории жительниц региона стал возможен благодаря национальному проекту “Демография”.