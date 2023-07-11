Бывший глава Минздрава Коми стал министром здравоохранения в другом регионе
- 19:00 11 июля
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- Олег Помидоров
фото пресс-службы правительства Тверской области
11 июля стало известно, что глава Тверской области Игорь Руденя назначил экс-главу Минздрава Коми Дмитрия Березина министром здравоохранения региона.
Также, с 2021 года Дмитрий Березин находится в должности зампредседателя правительства области, занимаясь курированием сферы здравоохранения.
До того как переехать в Тверскую область для работы на госслужбе, ранее Дмитрий Березин в течение пяти лет руководил Минздравом Коми. Теперь с новой должностью, Дмитрий Березин будет совмещать должности зампреда и министра здравоохранения Тверской области.
На посту в Минздраве Тверской области Дмитрий Березин сменит Ксению Абрамову, которая с мая 2022 года занимала должность исполняющей обязанности главы Минздрава.
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