Бывший глава Минздрава Коми стал министром здравоохранения в другом регионе

Также, с 2021 года Дмитрий Березин находится в должности зампредседателя правительства области, занимаясь курированием сферы здравоохранения.

До того как переехать в Тверскую область для работы на госслужбе, ранее Дмитрий Березин в течение пяти лет руководил Минздравом Коми. Теперь с новой должностью, Дмитрий Березин будет совмещать должности зампреда и министра здравоохранения Тверской области.