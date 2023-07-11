В Сыктывкаре решили досрочно вернуть горячее водоснабжение
- 18:00 11 июля
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- Олег Помидоров
Как рассказали в Сыктывкарских тепловых сетях Коми филиала ПАО “Т Плюс”, в ближайшее время в квартиры и дома Сыктывкара вернется горячее водоснабжение.
Причина – преждевременное завершение гидравлических испытаний магистральной перемычки №4. Изначально работы должны были проходить на протяжении недели, но в этот раз их завершили за одни сутки.
Компания положительно провела свои испытания, в ходе которых специалисты не обнаружили дефектов.
Горячее водоснабжение возвращается с 11 июля по следующим адресам:
Вороншорский проезд 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11;
ул. Гаражная 4, 4/1, 5, 7, 7/1, 9, 9/2, 11;
Гаражный проезд 1, 5;
ул. Димитрова 1/3, 1/4, 3, 3/1, 3/2;
ул. Западная 3, 6, 7, 9, 9а, 11, 14;
ул. Интернациональная 142, 146, 150, 152, 158, 160;
ул. Карла Маркса 216А, 216, 218, 220, 222, 222/1, 224, 226, 228, 228/3;
ул. Коммунистическая 15, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21/1, 21А, 23, 23А, 23Б, 25, 27, 27А, 29, 31, 31/1;
ул. Куратова 50, 66, 72, 76, 77, 79, 81, 83, 83а, 85, 85/2, 85а, 87, 91, 95а;
Октябрьский проспект 1, 3, 5, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 38;
ул. Первомайская 74, 76, 76/1, 76/2, 76/3, 78, 78/1, 78/2, 83, 85, 87;
ул. Пушкина 59, 63, 65, 66, 68, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 88, 90, 92, 96, 98, 106;
Сысольское шоссе 2, 8, 10.
Также, “Т Плюс” сообщил управляющим компаниям этих домов о прекращении испытаний и о необходимости возврата горячей воды в квартиры.
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