В Сыктывкаре решили досрочно вернуть горячее водоснабжение

Как рассказали в Сыктывкарских тепловых сетях Коми филиала ПАО “Т Плюс”, в ближайшее время в квартиры и дома Сыктывкара вернется горячее водоснабжение.

Причина – преждевременное завершение гидравлических испытаний магистральной перемычки №4. Изначально работы должны были проходить на протяжении недели, но в этот раз их завершили за одни сутки.