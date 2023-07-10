Жителя Коми подозревают в снятии скальпа мужчине из Электростали

Как сообщает МВД по Московской области, правоохранители задержали одного из нападавших на мужчину из Электростали. Им оказался житель Республики Коми.

9 июля в полицию города Электросталь поступила информация из больницы, что к ним прибыл мужчина с телесными повреждениями. Позднее правоохранители установили, что на улице Спортивной произошел конфликт между мужчиной с ирокезом и несколькими мужчинами, в результате которого последние нанесли парню ножевые ранения, а также сняли часть кожи головы с зелеными волосами.