В Коми из-за ДТП перевернулась машина

10 июля в Воркуте произошло ДТП, в ходе которого одна из машин перевернулась на проезжей части.

Как сообщили в ГИБДД по Коми, в Заполярье 10 июля в районе 13 часов дня произошла автомобильная авария. Во время выезда водителя за рулем “Ссанг Енга”, недалеко от дома по улице Ленина, 33, автовладелец не стал уступать водителю за рулем “Нивы”, что привело к дорожно-транспортному происшествию. Последний автомобиль в ходе аварии опрокинулся на дороге.