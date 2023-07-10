В Коми из-за ДТП перевернулась машина
- 21:00 10 июля
- 0+
- Олег Помидоров
фото очевидца аварии
10 июля в Воркуте произошло ДТП, в ходе которого одна из машин перевернулась на проезжей части.
Как сообщили в ГИБДД по Коми, в Заполярье 10 июля в районе 13 часов дня произошла автомобильная авария. Во время выезда водителя за рулем “Ссанг Енга”, недалеко от дома по улице Ленина, 33, автовладелец не стал уступать водителю за рулем “Нивы”, что привело к дорожно-транспортному происшествию. Последний автомобиль в ходе аварии опрокинулся на дороге.
Судя по фотографиям очевидцев, из-за происшествия автомобиль марки “Нива” опрокинулся на переднюю часть крыши, ближе к стороне лобового стекла.
По предварительной информации медики диагностировали у водителя “Нивы” черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
...