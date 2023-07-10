Жительница Сыктывкара отправилась в колонию за убийство брата

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, в отношении жительницы столицы Коми вынесли обвинительный приговор за убийство брата. Женщина убила своего родственника во время распития алкоголя.

Выяснилось, что в феврале 2023 года, 41-летняя женщина из Эжвинского района Сыктывкара распивала алкоголь со своим братом в одной из квартир дома по улице Слободской. Во время распития между родственниками произошел конфликт, во время которого женщина взялась за нож и вонзила его в грудь своего брата. Мужчина получил колото-резаное ранение в сердце и скончался на месте происшествия.