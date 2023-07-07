Жителя Сыктывкара отправили в колонию строгого режима за кражу 84 упаковок сыра

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, жителя Эжвинского района Сыктывкара приговорили к реальному сроку за кражу из продуктовых магазинов.

Выяснилось, что мужчина в период с 17 января по 1 марта 2023 года многократно обокрал несколько продуктовых магазинов Сыктывкара. Например, в Эжвинском районе он похитил 58 упаковок сыра, средства гигиены, контейнер куриного бедра и несколько банок тушенки. Позднее, в другом магазине он украл 26 упаковок сыра, шесть сырков, бутылку воды и коньяка. Общая сумма ущерба с обоих магазинов составили около 18 тысяч рублей.