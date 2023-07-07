Жителя Сыктывкара отправили в колонию строгого режима за кражу 84 упаковок сыра
- 21:30 7 июля
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- Олег Помидоров
Как рассказали в пресс-службе судов Коми, жителя Эжвинского района Сыктывкара приговорили к реальному сроку за кражу из продуктовых магазинов.
Выяснилось, что мужчина в период с 17 января по 1 марта 2023 года многократно обокрал несколько продуктовых магазинов Сыктывкара. Например, в Эжвинском районе он похитил 58 упаковок сыра, средства гигиены, контейнер куриного бедра и несколько банок тушенки. Позднее, в другом магазине он украл 26 упаковок сыра, шесть сырков, бутылку воды и коньяка. Общая сумма ущерба с обоих магазинов составили около 18 тысяч рублей.
В суде вор полностью признал свое вину, а дело было рассмотрено в особом порядке.
Мужчину решили направить в исправительную колонию строгого режима, так как в его действиях правоохранители обнаружили рецидив преступлений. Ранее он был осужден на почти четыре года лишения свободы.
Итоговым приговором для него стало 4,6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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