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Жителя Сыктывкара отправили в колонию строгого режима за кражу 84 упаковок сыра

Жителя Сыктывкара отправили в колонию строгого режима за кражу 84 упаковок сыраФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, жителя Эжвинского района Сыктывкара приговорили к реальному сроку за кражу из продуктовых магазинов.

Выяснилось, что мужчина в период с 17 января по 1 марта 2023 года многократно обокрал несколько продуктовых магазинов Сыктывкара. Например, в Эжвинском районе он похитил 58 упаковок сыра, средства гигиены, контейнер куриного бедра и несколько банок тушенки. Позднее, в другом магазине он украл 26 упаковок сыра, шесть сырков, бутылку воды и коньяка. Общая сумма ущерба с обоих магазинов составили около 18 тысяч рублей.

В суде вор полностью признал свое вину, а дело было рассмотрено в особом порядке.

Мужчину решили направить в исправительную колонию строгого режима, так как в его действиях правоохранители обнаружили рецидив преступлений. Ранее он был осужден на почти четыре года лишения свободы. 

Итоговым приговором для него стало 4,6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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