В Коми вырос средний возраст “закладчика”

Как рассказали в ведомстве, за шесть месяцев 2023 года в регионе отметилось снижение числа роста преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков на 5,5%. Число преступлений связанных со сбытом запрещенных веществ снизилось на 14,5%.

В 2023 году на территории Коми осудили 188 человек по уголовным статьям, связанные с оборотом или сбытом наркотических средств. Среди осужденных – 13 женщин и пять несовершеннолетних. Средний возраст лиц, которых привлекли к уголовной ответственности, составил около 30 лет. В 2022 году средним возрастом была отметка в 28 лет.