В Коми стартует новый музыкальный проект в прямом эфире

9 июля в группе ВКонтакте портала “Про Город Сыктывкар” стартует новый музыкальный проект в прямом эфире “Вечерний ПроГород”. В прямом эфире зрители со всей Республики Коми и за пределами региона смогут насладиться живой музыкой в воскресный вечер. Проект “Вечерний ПроГород” – это общение артистов и исполнителей из Коми со зрителями в прямом эфире. Съемки передачи будут проходить в сыктывкарском клубе “Маяковский”.

Во время трансляции постоянный ведущий проекта Никита Чернов будет вести теплую беседу с представителями музыкальной сферы региона, а жители республики смогут задать вопросы гостям эфира. В перерывах между общением исполнители будут выступать на сцене и радовать зрителей своей музыкой.

Также одной из фишек проекта станет соведущий Никиты Чернова, который из выпуска в выпуск будет всегда разным.

Первым гостем эфира станет известная кавер-группа FunkyTown в которой выступают Михаил Наумов, Станислав Гавра и Антон Викулов. Соведущим пилотного выпуска будет известный шоумен Константин Басков.