Осужденному из Коми отправили телефон в тюбике с мазью

Как рассказали в пресс-службе ФСИНа по Коми, 5 июля в одну из колоний Республики Коми осужденному пытались передать запрещенный предмет.

Сотрудники исправительного учреждения, в ходе приемки отправленной посылки осужденному из ИК-42 в поселке Синдор Княжпогостского района, обнаружили в тюбике для мази сотовый телефон. Само мобильное устройство внутри тюбика было завернуто в целлофановый пакет.