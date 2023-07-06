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Осужденному из Коми отправили телефон в тюбике с мазью

Осужденному из Коми отправили телефон в тюбике с мазьюФото ФСИН по Коми

Как рассказали в пресс-службе ФСИНа по Коми, 5 июля в одну из колоний Республики Коми осужденному пытались передать запрещенный предмет.

Сотрудники исправительного учреждения, в ходе приемки отправленной посылки осужденному из ИК-42 в поселке Синдор Княжпогостского района, обнаружили в тюбике для мази сотовый телефон. Само мобильное устройство внутри тюбика было завернуто в целлофановый пакет. 

Отправитель пытался передать запрещенный предмет в посылке вместе с медикаментами, который были предназначены осужденному.

Позднее выяснилось, что отправителем являлся родной брат осужденного, который проживает в Ухте. Теперь мужчине грозит административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.
 

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