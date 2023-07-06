В ходе проведения СВО погиб житель Коми
- 21:00 6 июля
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- Олег Помидоров
6 июля стало известно о гибели жителя села Объячево в ходе проведения специальной военной операции.
Как рассказал на своей странице ВКонтакте губернатор Республики Коми Владимир Уйба, в ходе проведения специальной военной операции погиб житель села Объячево Прилузского района, младший сержант Владимир Дмитриевский.
Боец был родом из райцентра Прилузского района. До участия в СВО мужчина работал в местном Центре культуры и досуга концертмейстером и звукооператором. Одним из хобби у него была игра на гармони, гитаре и на других музыкальных инструментах.
Глава региона заявил на своей странице, что односельчане уважали Владимира Дмитриевского за его доброту и искренности. Также губернатор выразил искренние соболезнования семье погибшего бойца.
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