На "Зеленецкой Птицефабрике" рассказали, как птичий грипп повлиял на их продукцию
- 17:12 6 июля
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- Екатерина Барандова
5 июля глава Коми Владимир Уйба объявил, что на территории Сыктывкара и Сыктывдинского района вводится карантин по высокопатогенному птичьему гриппу. Один из очагов обнаружили в селе Зеленец, где располагается крупное предприятие “Зеленецкая птицефабрика”. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как карантин повлиял на продукцию производителя и что об этом думают горожане.
В пресс-службе “Птицефабрики Зеленецкой” рассказали “Про Городу”, что предприятие продолжает свою стабильную работу, несмотря на карантин:
“АО “Птицефабрика Зеленецкая” находится в угрожаемой зоне, и на предприятие распространяется часть ограничительных мер. Однако предприятие продолжает стабильную работу по производству мяса и мясопродуктов из птицы и свинины, куриных яиц, а также торговлю продукцией собственного производства”.
На птицефабрике объяснили, что сейчас там действуют все необходимые меры защиты и недопущения инфекции:
“Птицефабрика работает в режиме закрытого типа и на постоянной основе предпринимает комплекс мер для повышения уровня биологической защиты и недопущения заноса инфекции.На сегодня на территории птицефабрики стабильная эпизоотическая обстановка, соблюдаются зооветеринарные нормы и ветеринарно-санитарные правила содержания птиц, проводятся регулярные мониторинговые исследования на грипп и другие заболевания у птиц. Они все находится под контролем специалистов ветеринарной и зоотехнической служб. Продукция предприятия безопасна для потребителей, она регулярно проходит все необходимые лабораторные исследования и ветеринарно-санитарную экспертизу”.
Напомним, что 15 мая в Коми зафиксировали первый очаг заражения птичьим гриппом. Это произошло в Емве, где сразу ввели карантин. Через несколько дней после этого на пляже в Сыктывкаре обнаружили множество мертвых чаек. 17 мая начальник отдела эпизоотического благополучия Дмитрий Пригарин прокомментировал ситуацию с заражением и рассказал, что об этом известно. А уже 18 мая в Сыктывкаре ввели карантин по птичьему гриппу. В связи с этим в столице Коми временно закрыли городской пляж, в конце июня ограничения сняли. Сейчас под Сыктывкаром из-за вируса на 90 суток закрыт лагерь “Гренада”.
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