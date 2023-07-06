Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

На "Зеленецкой Птицефабрике" рассказали, как птичий грипп повлиял на их продукцию

На "Зеленецкой Птицефабрике" рассказали, как птичий грипп повлиял на их продукциюФото "Про Город Сыктывкар"

5 июля глава Коми Владимир Уйба объявил, что на территории Сыктывкара и Сыктывдинского района вводится карантин по высокопатогенному птичьему гриппу. Один из очагов обнаружили в селе Зеленец, где располагается крупное предприятие “Зеленецкая птицефабрика”. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как карантин повлиял на продукцию производителя и что об этом думают горожане. 

В пресс-службе “Птицефабрики Зеленецкой” рассказали “Про Городу”, что предприятие продолжает свою стабильную работу, несмотря на карантин:

“АО “Птицефабрика Зеленецкая” находится в угрожаемой зоне, и на предприятие распространяется часть ограничительных мер. Однако предприятие продолжает стабильную работу по производству мяса и мясопродуктов из птицы и свинины, куриных яиц, а также торговлю продукцией собственного производства”. 

На птицефабрике объяснили, что сейчас там действуют все необходимые меры защиты и недопущения инфекции:

“Птицефабрика работает в режиме закрытого типа и на постоянной основе предпринимает комплекс мер для повышения уровня биологической защиты и недопущения заноса инфекции.На сегодня на территории птицефабрики стабильная эпизоотическая обстановка, соблюдаются зооветеринарные нормы и ветеринарно-санитарные правила содержания птиц, проводятся регулярные мониторинговые исследования на грипп и другие заболевания у птиц. Они все находится под контролем специалистов ветеринарной и зоотехнической служб. Продукция предприятия безопасна для потребителей, она регулярно проходит все необходимые лабораторные исследования и ветеринарно-санитарную экспертизу”.

Напомним, что 15 мая в Коми зафиксировали первый очаг заражения птичьим гриппом. Это произошло в Емве, где сразу ввели карантин. Через несколько дней после этого на пляже в Сыктывкаре обнаружили множество мертвых чаек. 17 мая начальник отдела эпизоотического благополучия Дмитрий Пригарин прокомментировал ситуацию с заражением и рассказал, что об этом известно. А уже 18 мая в Сыктывкаре ввели карантин по птичьему гриппу. В связи с этим в столице Коми временно закрыли городской пляж, в конце июня ограничения сняли. Сейчас под Сыктывкаром из-за вируса на 90 суток закрыт лагерь “Гренада”

...

  • 0

Популярное

Последние новости