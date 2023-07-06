На "Зеленецкой Птицефабрике" рассказали, как птичий грипп повлиял на их продукцию

5 июля глава Коми Владимир Уйба объявил, что на территории Сыктывкара и Сыктывдинского района вводится карантин по высокопатогенному птичьему гриппу. Один из очагов обнаружили в селе Зеленец, где располагается крупное предприятие “Зеленецкая птицефабрика”. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как карантин повлиял на продукцию производителя и что об этом думают горожане.

В пресс-службе “Птицефабрики Зеленецкой” рассказали “Про Городу”, что предприятие продолжает свою стабильную работу, несмотря на карантин:

“АО “Птицефабрика Зеленецкая” находится в угрожаемой зоне, и на предприятие распространяется часть ограничительных мер. Однако предприятие продолжает стабильную работу по производству мяса и мясопродуктов из птицы и свинины, куриных яиц, а также торговлю продукцией собственного производства”.

На птицефабрике объяснили, что сейчас там действуют все необходимые меры защиты и недопущения инфекции: