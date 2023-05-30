Выяснилось, появится ли в Сыктывкаре альтернативный пляж на время карантина

30 мая в мэрии Сыктывкара прошла общегородская планерка, где городские службы рассказывают о своей деятельности. После отчетов ресурсоснабжающих организаций журналисты задают вопросы лично градоначальнику Владимиру Голдину. Один из таких был про пляж. Выяснилось, готовит ли мэрия дополнительное место для отдыха у воды на время карантина по птичьему гриппу.



Сейчас в районе городского пляжа — карантинная зона. Владимир Голдин прокомментировал, будут ли какие-то альтернативные варианты для отдыха у воды:

“В радиус карантина попадают возможные участки, где можно организовать пляж. Так называемая пятикилометровая зона, десятикилометровая зона. У нас не попадает фактически только Эжва. В Эжве пляж будет работать. По Сыктывкару мы плотно работаем с ветнадзором. Планируем, что где-то с середины июня карантин снимут. Но это наши оптимистические прогнозы. Не в компетенции мэрии снимать или не снимать карантин. Но мы очень надеемся, что карантин снимут. Сейчас хотим обратиться с письмом, чтобы хотя бы ограничительные меры по пляжу снять. Но не от нас зависят. У нас есть надзорные органы — от них все зависит”, — заявил Владимир Голдин.