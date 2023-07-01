В Коми на 90 суток закрыли лагерь "Гренада"

В Сыктывдинском районе Республики Коми на 90 дней закрыли детский лагерь “Гренада”. Это произошло из-за проблем с водой. В итоге более 200 школьников остались без отдыха.
Минобрнауки Коми рассказало, что в системе очистки водоснабжения лагеря нашли нарушения. В итоге суд решил закрыть объект.
Также ведомство отметило, что смену планировали провести с 27 июня по 10 июля. Всего в лагерь должны были прибыть 218 детей. Министерство пытается найти альтернативные варианты отдыха. Например, уже предложили отправить ребят в подобный лагерь на территорию других регионов России, или же в другие смены лагеря Коми.
Напомним, в Республике Коми отменили карантин по птичьему гриппу. Он был введен на территории Сыктывкара и села Сторожевск Корткеросского района.