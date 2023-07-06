Под Сыктывкаром обнаружен еще один очаг птичьего гриппа
- 09:05 6 июля
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- Служба новостей
5 июля глава Коми объявил о введении на территории Сыктывкара и Сыктывдинского района карантина по высокопатогенному птичьему гриппу. Об этом сказано в новом указе руководителя региона.
Одним из очагов оказалась территория села Зеленец. Всего установлены две зоны карантина: в радиусе пяти километров — угрожаемая, в радиусе десяти — наблюдаемая. Сам очаг расположен на берегу Вычегды напротив деревни Койтыбож.
Указ запрещает посещение очага посторонними лицами. Также запрещено ввозить и вывозить птицу, убой ы с целью получения от них продуктов убоя, вывоз продуктов, кормов и выгул птицы. Последнее касается и угрожаемой зоны.
Напомним, ранее мэрия Сыктывкара вводила карантин по птичьему гриппу на территории пляжа в местечки Кируль объявлена карантинная зона. Это произошло в мае 2023 года. Продлились ограничения до июня, после чего пляж снова открыли для посещения.
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