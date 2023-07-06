Под Сыктывкаром обнаружен еще один очаг птичьего гриппа

5 июля глава Коми объявил о введении на территории Сыктывкара и Сыктывдинского района карантина по высокопатогенному птичьему гриппу. Об этом сказано в новом указе руководителя региона.

Одним из очагов оказалась территория села Зеленец. Всего установлены две зоны карантина: в радиусе пяти километров — угрожаемая, в радиусе десяти — наблюдаемая. Сам очаг расположен на берегу Вычегды напротив деревни Койтыбож.