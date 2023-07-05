За неделю в Коми от коронавируса умер один человек

Стало известно, что за минувшую неделю в Коми от коронавируса скончался один человек. При этом всего за семь дней подтвердили 41 новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, с 25 июня по 2 июля на территории Коми официально подтвердили заболевание ковидом у 41 жителя республики.