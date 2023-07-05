За неделю в Коми от коронавируса умер один человек
- 20:40 5 июля
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- Олег Помидоров
Стало известно, что за минувшую неделю в Коми от коронавируса скончался один человек. При этом всего за семь дней подтвердили 41 новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, с 25 июня по 2 июля на территории Коми официально подтвердили заболевание ковидом у 41 жителя республики.
При этом за тот же семидневный период, 15 жителям региона потребовалась госпитализация.
Также, за минувшую неделю в Республики Коми излечиться от новой коронавирусной инфекции смогли 50 жителей. Всего, за три года пандемии выздоровел 196991 человек.
Один пациент с обнаруженным ковидом скончался. Общее количество умерших от коронавируса в течение трех лет пандемии на территории Республики Коми составило 3288 человек.
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