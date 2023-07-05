Продавца из Коми оштрафовали за продажу алкоголя ребенку

Продавца одного из местных продуктовых магазинов в Ухте оштрафовали на крупную сумму за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему.

Как рассказали в пресс-службе судов Республики Коми, 27 апреля сотрудник одного из ухтинских магазинов продал несовершеннолетнему жителю жемчужины севера 2005 года рождения алкогольный напиток, а именно бутылку пива. Подростку она обошлась в 71 рубль.