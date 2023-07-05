Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Продавца из Коми оштрафовали за продажу алкоголя ребенку

Продавца из Коми оштрафовали за продажу алкоголя ребенкуФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Продавца одного из местных продуктовых магазинов в Ухте оштрафовали на крупную сумму за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему.

Как рассказали в пресс-службе судов Республики Коми, 27 апреля сотрудник одного из ухтинских магазинов продал несовершеннолетнему жителю жемчужины севера 2005 года рождения алкогольный напиток, а именно бутылку пива. Подростку она обошлась в 71 рубль.

Мировой судья Университетского судебного участка города Ухты назначил виновнику административного дела штраф меньше минимального. Теперь продавцу за непроверенный у покупателя паспорт придется заплатить государству 15 тысяч рублей. 

Постановление суда в Ухте вступило в законную силу.
 

...

  • 0

Популярное

Последние новости