Продавца из Коми оштрафовали за продажу алкоголя ребенку
- 20:15 5 июля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Продавца одного из местных продуктовых магазинов в Ухте оштрафовали на крупную сумму за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему.
Как рассказали в пресс-службе судов Республики Коми, 27 апреля сотрудник одного из ухтинских магазинов продал несовершеннолетнему жителю жемчужины севера 2005 года рождения алкогольный напиток, а именно бутылку пива. Подростку она обошлась в 71 рубль.
Мировой судья Университетского судебного участка города Ухты назначил виновнику административного дела штраф меньше минимального. Теперь продавцу за непроверенный у покупателя паспорт придется заплатить государству 15 тысяч рублей.
Постановление суда в Ухте вступило в законную силу.
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