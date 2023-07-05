В Коми начнется вторая волна приема детей в первые классы
- 19:00 5 июля
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- Олег Помидоров
Как рассказали в региональном Минобрнауки, с 9 часов утра 6 июля в школах Республики Коми начнется прием заявлений от родителей на зачисление их детей в первый класс на учебный 2023-2024 год. В первую очередь это коснется детей, которые проживают на закрепленной территории.
Прием заявлений в рамках новой волны продлится до 5 сентября 2023 года. При этом прием в некоторых учебных заведениях может закончиться раньше – это будет зависеть от наполняемости классов.
Информацию о наличии мест для детей, которые не проживают на закрепленных территориях можно узнать на сайтах учебных заведений. Решение о зачислении принимают руководители школ в течение пяти дней после получения документов и заявления.
Подать заявление на зачисление ребенка в первый класс можно через портал Госуслуг, сайт дети11.рф и при очном обращении в школы.
За подробной информацией можно обратиться в Минобрнауки Коми по номеру +7 (8212) 301-664.
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