В Коми начнется вторая волна приема детей в первые классы

Как рассказали в региональном Минобрнауки, с 9 часов утра 6 июля в школах Республики Коми начнется прием заявлений от родителей на зачисление их детей в первый класс на учебный 2023-2024 год. В первую очередь это коснется детей, которые проживают на закрепленной территории.

Прием заявлений в рамках новой волны продлится до 5 сентября 2023 года. При этом прием в некоторых учебных заведениях может закончиться раньше – это будет зависеть от наполняемости классов.