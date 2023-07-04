В одном из сел в Коми ввели карантин из-за заболевания у скота

В селе Уег, который находится в Усть-Цилемском районе ввели карантин. Причина – обнаруженный эмкар у умершего теленка. Об этом рассказали в региональном Министерстве сельского хозяйства.

Стоит отметить, что опасности для жизни и здоровья людей это заболевание не представляет.