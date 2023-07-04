В одном из сел в Коми ввели карантин из-за заболевания у скота
- 21:30 4 июля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В селе Уег, который находится в Усть-Цилемском районе ввели карантин. Причина – обнаруженный эмкар у умершего теленка. Об этом рассказали в региональном Министерстве сельского хозяйства.
Стоит отметить, что опасности для жизни и здоровья людей это заболевание не представляет.
Ввиду введенного карантина, на территории села теперь запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных, а также заготовка и вывоз кормов для животных. Помимо этого на территории села запрещены сельскохозяйственные ярмарки и прочие мероприятия связанные с перемещением животных.
Само заболевание эмкар протекает, чаще всего среди крупного рогатого скота. Эта болезнь носит инфекционный, неконтагиозный, энзоотически протекающий характер.
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