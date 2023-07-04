Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В одном из сел в Коми ввели карантин из-за заболевания у скота

В одном из сел в Коми ввели карантин из-за заболевания у скотаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В селе Уег, который находится в Усть-Цилемском районе ввели карантин. Причина – обнаруженный эмкар у умершего теленка. Об этом рассказали в региональном Министерстве сельского хозяйства.

Стоит отметить, что опасности для жизни и здоровья людей это заболевание не представляет. 

Ввиду введенного карантина, на территории села теперь запрещен ввоз и вывоз восприимчивых животных, а также заготовка и вывоз кормов для животных. Помимо этого на территории села запрещены сельскохозяйственные ярмарки и прочие мероприятия связанные с перемещением животных.

Само заболевание эмкар протекает, чаще всего среди крупного рогатого скота. Эта болезнь носит инфекционный, неконтагиозный, энзоотически протекающий характер.

...

  • 0

Популярное

Последние новости