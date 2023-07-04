Сотрудники ФСИН пресекли попытку передачи мобильника в сыктывкарское СИЗО

Правоохранители работающие в следственном изоляторе, в ходе проверок посылок для обвиняемых обнаружили и в последствии изъяли мобильный телефон.

Как рассказали в ФСИН по Республике Коми, в сыктывкарском СИЗО №1 в ходе досмотра посылки, которая предназначалась для одного из обвиняемых, сотрудники учреждения обнаружили кнопочный телефон с сим-картой. В дальнейшем правоохранители изъяли запрещенных к передаче в учреждения уголовно-исполнительной системы предмет.



Выяснилось, что отправителем посылки была местная жительница, которая приходилась обвиняемому знакомой. В отношении сыктывкарски составили протокол об административном правонарушении. Теперь ей может грозить штраф на сумму до пяти тысяч рублей.