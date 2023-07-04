Пьяный сыктывкарец дебоширил в баре и хватал за руку бармена
- 19:30 4 июля
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Подвыпивший житель столицы Коми пытался дебоширить в баре. Мужчина хватался за конечности бармена одного из заведений и пытался перелезть за барную стойку.
Как рассказали в региональном управлении Росгвардии, в одном из ночных питейных заведений Сыктывкара сработала кнопка вызова охраны. Сотрудники Росгвардии прибыв на место инцидента обнаружили нетрезвого мужчины, который нарушал общественный порядок. Нарушитель вел себя агрессивно по отношению к окружающим, а также пытался захватить руки бармена и проникнуть за стойку.
Мужчина отказался реагировать на замечания сотрудников бара, а также добровольно покидать увеселительное заведение. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину 1985 года рождения и доставили его в полицию.
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