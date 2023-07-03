Стало известно, во сколько обойдется питание для жителя Коми вне дома

В Комистате рассказали, что средний дневной чек для жителя Республики Коми, который будет питаться в кафе и ресторанах обойдется в 3,9 тысячи рублей.

Сотрудники ведомства подсчитали, во сколько обойдется трата на еду для одного жителя Коми, если он не будет питаться дома.