Стало известно, во сколько обойдется питание для жителя Коми вне дома

В Комистате рассказали, что средний дневной чек для жителя Республики Коми, который будет питаться в кафе и ресторанах обойдется в 3,9 тысячи рублей.
Сотрудники ведомства подсчитали, во сколько обойдется трата на еду для одного жителя Коми, если он не будет питаться дома.
Выяснилось, что позавтракать бургером и кофе в Коми в среднем обойдется в 224 рубля. Обед для местного жителя достигает средней отметки в 413 рублей. А самый дорогой ужин для жителя Коми выйдет в 3360 рублей.
Если просуммировать, приблизительно средний чек по питанию для жителя республики за день обойдется около четырех тысяч рублей. Что составляет 5% от среднемесячной зарплаты по региону. Соответственно, если питаться вне дома, то средней зарплаты в Коми хватит на то, чтобы покупать готовую еду в течение 18 дней.