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Стало известно, во сколько обойдется питание для жителя Коми вне дома

Стало известно, во сколько обойдется питание для жителя Коми вне домаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Комистате рассказали, что средний дневной чек для жителя Республики Коми, который будет питаться в кафе и ресторанах обойдется в 3,9 тысячи рублей.

Сотрудники ведомства подсчитали, во сколько обойдется трата на еду для одного жителя Коми, если он не будет питаться дома.

Выяснилось, что позавтракать бургером и кофе в Коми в среднем обойдется в 224 рубля. Обед для местного жителя достигает средней отметки в 413 рублей. А самый дорогой ужин для жителя Коми выйдет в 3360 рублей.

Если просуммировать, приблизительно средний чек по питанию для жителя республики за день обойдется около четырех тысяч рублей. Что составляет 5% от среднемесячной зарплаты по региону. Соответственно, если питаться вне дома, то средней зарплаты в Коми хватит на то, чтобы покупать готовую еду в течение 18 дней.
 

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