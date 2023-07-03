За неделю в Коми поймали 65 пьяных водителей

Как рассказали в Министерстве внутренних дел по Республике Коми, за прошедшую неделю от управления автотранспортом были отстранены 65 человек. У всех одна причина – вождение в состоянии алкогольного опьянения.
За последние семь дней, сотрудники Госавтоинспекции поймали на дорогах Коми 65 пьяных водителей. В отношении восьмерых возбудили уголовные дела. Ранее их уже ловили в нетрезвом состоянии за рулем.
А например в выходные дни, правоохранители выявили и отстранили от управления автомобилем 34 человека. Они также были в состоянии алкогольного опьянения или отказались от прохождения медицинской экспертизы.
Также в МВД сообщили, что больше всего пьяных водителей было обнаружено в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте и Усинске.