За неделю в Коми поймали 65 пьяных водителей

Как рассказали в Министерстве внутренних дел по Республике Коми, за прошедшую неделю от управления автотранспортом были отстранены 65 человек. У всех одна причина – вождение в состоянии алкогольного опьянения.

За последние семь дней, сотрудники Госавтоинспекции поймали на дорогах Коми 65 пьяных водителей. В отношении восьмерых возбудили уголовные дела. Ранее их уже ловили в нетрезвом состоянии за рулем.