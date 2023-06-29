Из-за обрыва кабеля в Коми, жители соседней области остались без интернета

Как рассказали в “ТАСС”, 29 июня пользователи интернета из Ненецкого автономного округа остались без доступа во всемирную паутину. Виной всему оказался обрыв кабеля, который случился в Республике Коми.

Пресс-служба “Ростелекома” сообщила изданию “ТАСС”, что недалеко от Сыктывкара произошел обрыв кабеля. Инцидент повлиял на работу интернета в Ненецком автономном округе. Со слов провайдера специалисты уже выдвинулись на место происшествия для устранения неполадок с доступом к сети, с последующим восстановлением. Также в компании отметили, что мобильная и стационарная связь в НАО работает стабильно.