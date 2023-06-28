В 2023 году отменили фестиваль кузнечного мастерства “Корт Айка”

28 июня стало известно, что предположительно фестиваль кузнечного мастерства “Корт Айка” будет отменен.

Ранее, в региональных телеграм-каналах стала появляться информация о предположительной отмене фестиваля кузнечного мастерства “Корт Айка”.

Фестиваль кузнечного мастерства “Корт Айка” ежегодно проводился в селе Корткерос начиная с 2014 года. Исключением стали 2020 и 2021 года. Тогда фестиваль не проводился из-за распространения коронавирусной инфекции. Последний фестиваль прошел в июле 2022 года.

Информацию об отмене мероприятия также подтвердил глава Корткеросского района Константин Сажин. В комментариях под постом об отмене фестиваля, глава районной администрации сообщил, что в 2023 году на грант главы Республики Коми, 1 июля в Корткеросе состоится эстрадный молодежный конкурс “Корткеросское лето” имеющий со слов главы – многолетнюю историю.