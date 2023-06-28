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Прокуратура Воркуты потребовала от администрации города ограничить доступ в “заброшки”

Прокуратура Воркуты потребовала от администрации города ограничить доступ в “заброшки”Фото "Про Город Сыктывкар"

Прокуратура Воркуты потребовала от администрации Заполярья ограничить доступ в “заброшки”. Ведомство провело проверку исполнения мэрией законодательства при содержании муниципального имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. 

Во время проверки выявили, что в нескольких заброшенных зданиях часто проводили время подростки. Также дети нередко получали травмы в таких местах. 

При осмотре здания бывшей воркутинской школы №1 установили, что доступ в нее был никак не ограничен. 

Прокуратура Заполярья подала судебный иск на администрацию города. Ведомство требует от мэрии ограничить доступ на заброшенную школу Воркуты. Суд удовлетворил требования. 

Всего в суд было направлено три заявления подобного характера.

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