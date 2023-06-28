Прокуратура Воркуты потребовала от администрации города ограничить доступ в “заброшки”

Прокуратура Воркуты потребовала от администрации Заполярья ограничить доступ в “заброшки”. Ведомство провело проверку исполнения мэрией законодательства при содержании муниципального имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Во время проверки выявили, что в нескольких заброшенных зданиях часто проводили время подростки. Также дети нередко получали травмы в таких местах.