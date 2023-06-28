Несовершеннолетний житель Сыктывкара ударил продавца бутылкой водки и сел в колонию

В Сыктывкаре осудили юношу, который пытался украсть алкоголь из магазина, после чего ударил кассира бутылкой водки по голове.
Как рассказали в пресс-службе судов Коми, в ноябре 2022 года несовершеннолетний житель Сыктывкар, находясь в одном из продуктовых магазинов столицы Коми в ночное время, взял со стеллажа две бутылки водки и газировку после чего спрятал под куртку.
На кассе его остановил продавец и попросил вернуть украденный товар. Юноша вытащил бутылку водки и банку газировки из-под куртки и выложил на кассу. При этом вытаскивать еще одну бутылку с крепким алкоголем несовершеннолетний отказался.
Кассир преградил ему путь, и тогда парень достал бутылку и ударил ею по голове продавца. У сотрудника магазина врачи диагностировали ушибленную рану над бровями, а также кровоподтеки около орбиты левого глаза. В суде побои квалифицировали как причинение легкого вреда здоровью.
После произошедшего, преступник похитил бутылку водки с напитком и скрылся, тем самым причинив ущерб магазину на сумму около 520 рублей.
В суде юноша отказался от дачи показаний и признал свою вину частично. Его признали виновным по факту разбоя с применением оружия и отправили в воспитательную колонию на 1,6 год.