Несовершеннолетний житель Сыктывкара ударил продавца бутылкой водки и сел в колонию

В Сыктывкаре осудили юношу, который пытался украсть алкоголь из магазина, после чего ударил кассира бутылкой водки по голове.

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, в ноябре 2022 года несовершеннолетний житель Сыктывкар, находясь в одном из продуктовых магазинов столицы Коми в ночное время, взял со стеллажа две бутылки водки и газировку после чего спрятал под куртку.