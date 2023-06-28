В Сыктывкаре задержали женщину из северной столицы с крупной партией наркотиков

Как рассказали в МВД по Коми, в столице Коми задержали 47-летнюю жительницу Санкт-Петербурга которая причастна к организации сбыта наркотиков на территории республики.
Правоохранители выяснили, что жительница Санкт-Петербурга приехала в Сыктывкар с крупной партией наркотиков для последующего сбыта. Злоумышленница взяла в аренду квартиру в столице Коми, и по заданию оператора интернет-магазина пыталась осуществить сбыт наркотических веществ с помощью распространения посредством “закладок”. В этот момент женщину задержали.
Во время личного досмотра, а также обыска по месту ее проживания правоохранители изъяли 71 сверток с неопознанным веществом. В свертках лежал героин общей массой в 17,4 грамма и метадон массой в 14,1 грамма.
В отношении жительницы Санкт-Петербурга следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на производство, сбыт и пересылку наркотических веществ. Обвиняемой грозит до 20 лет лишения свободы.