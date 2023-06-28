В Сыктывкаре прошли учения в здании Росгвардии

Фото очевидца для "Про Город Сыктывкар"

Ранее была информация, что в здании Росгвардии начался пожар. 28 июня читатели портала “Про Город Сыктывкар” сообщили в редакцию, что в здании Росгвардии в столице Коми начался пожар.

По кадрам с места события видно, что около здания управления Росгвардии по адресу Домны Каликовой, 19а находятся машины служб экстренного реагирования. Спасатели с машины МЧС даже выдвинули лестницу в сторону здания.