Юлианна Караулова стала хедлайнером республиканского выпускного “Твои облака”

Ранее, мероприятие должно было пройти 24 июня. Тогда главной звездой стал певец Elman. Из-за массовой отмены мероприятий в минувшие выходные, республиканский выпускной “Твои облака” был перенесен на более поздние сроки.

Уже вчера, 27 июня, стало известно, что “Твои облака” проведут на Стефановской площади Сыктывкара 1 июля. Главным хедлайнером мероприятия стала певица Юлианна Караулова. Ранее, исполнительница была в составе группы 5sta Family, которая посещала республиканский выпускной в 2016 году. Сейчас у певицы сольная карьера. Она известна такими песнями как “Ты не такой”, “Разбитая любовь”, “Ариведерчи”, “Дикая пума”.

