В Коми водолазы обнаружили тело мужчины

40-летний мужчина утонул в поселке Койдин Койгородского района. В администрации муниципалитета уточняют, что трагедия произошла 26 июня. Стало известно, что в тот злополучный день мужчина решил отдохнуть на берегу реки вместе с приятелем. Они оба были в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее мужчина решил искупаться в речке. Он нырнул в холодную воду и почти сразу утонул. Его знакомый обратился в службу спасения, рассказав о произошедшем.