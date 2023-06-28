В Коми водолазы обнаружили тело мужчины

40-летний мужчина утонул в поселке Койдин Койгородского района. В администрации муниципалитета уточняют, что трагедия произошла 26 июня.
Стало известно, что в тот злополучный день мужчина решил отдохнуть на берегу реки вместе с приятелем. Они оба были в состоянии алкогольного опьянения.
Позднее мужчина решил искупаться в речке. Он нырнул в холодную воду и почти сразу утонул. Его знакомый обратился в службу спасения, рассказав о произошедшем.
Местные жители не смогли самостоятельно найти утонувшего мужчину. На помощь пришли спасатели из отряда “Спас-Коми”. На следующий день водолазы достали тело мужчины. Оно было обнаружено в 20 метрах от того места, где он ранее заходил в воду.