В Коми ребенок выпал из окна

В одном из сел Коми двухгодовалый ребенок выпал из окна пятого этажа. Об этом инциденте сообщили в Министерстве внутренних дел по Коми.

Стало известно, что в селе Междуреченск Удорского района, несовершеннолетний ребенок упал из окна пятого этажа. После случившегося ребенка сразу же доставили в Сыктывкар и госпитализировали в республиканскую детскую больницу.