В Коми ребенок выпал из окна

В одном из сел Коми двухгодовалый ребенок выпал из окна пятого этажа. Об этом инциденте сообщили в Министерстве внутренних дел по Коми.
Стало известно, что в селе Междуреченск Удорского района, несовершеннолетний ребенок упал из окна пятого этажа. После случившегося ребенка сразу же доставили в Сыктывкар и госпитализировали в республиканскую детскую больницу.
Правоохранители организовали проверку в рамках которой они примут решение в соответствии с законом. Также известно, что семья благополучная, и ранее она не состояла на учете.
Сейчас ребенок находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. У него зафиксировали кататравму, перелом костей черепа и плеча. Ребенка ожидает операция.