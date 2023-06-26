Владимир Путин выступил с обращением о прошедших событиях и мятеже

26 июня в 22:10 президент России Владимир Путин выступил по федеральному телевидению прокомментировав прошедшие события связанные с мятежом.
Президент России поблагодарил за выдержку и сплоченность народа России. Владимир Путин отметил, что любой шантаж и внутренняя смута обречена на провал.
Также президент отметил, что организаторы мятежа предали свои страну, народ, и тех кого втянули в свое преступление.
“Именно такого исхода – братоубийства – хотели враги России. Хотели чтобы солдаты России убивали друг друга. Чтобы в конечном счете проиграла Россия, а общество наше раскололось”, – заявил Владимир Путин.
Владимир Путин поблагодарил всех военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, которые встали на пути у мятежников.
При этом президент отметил, что бойцы ЧВК “Вагнер” тоже патриоты России.
“Их пытались использовать втемную против своих братьев по оружию. С самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку и дать им понять, что их действия отвергаются обществом”, – добавил президент Российской Федерации.
Также президент поблагодарил тех бойцов ЧВК “Вагнер”, которые приняли правильное решение отказаться от участия в мятеже. Владимир Путин предложил бойцам подписать контракт с Минобороны, другими силовыми органами, уйти в Белоруссию или вернуться к своим родным и близким. Отдельную благодарность президент выразил президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации.