Владимир Путин выступил с обращением о прошедших событиях и мятеже

26 июня в 22:10 президент России Владимир Путин выступил по федеральному телевидению прокомментировав прошедшие события связанные с мятежом.

Президент России поблагодарил за выдержку и сплоченность народа России. Владимир Путин отметил, что любой шантаж и внутренняя смута обречена на провал.

Также президент отметил, что организаторы мятежа предали свои страну, народ, и тех кого втянули в свое преступление.

“Именно такого исхода – братоубийства – хотели враги России. Хотели чтобы солдаты России убивали друг друга. Чтобы в конечном счете проиграла Россия, а общество наше раскололось”, – заявил Владимир Путин.

Владимир Путин поблагодарил всех военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, которые встали на пути у мятежников.

При этом президент отметил, что бойцы ЧВК “Вагнер” тоже патриоты России.