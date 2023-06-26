Республиканский выпускной “Твои облака” пройдет в Сыктывкаре в ближайшие выходные

Как сообщил губернатор региона Владимир Уйба, республиканский выпускной “Твои облака” пройдет в Сыктывкаре 1 июля. 26 июня стало известно, что республиканский выпускной “Твои облака” пройдет в субботу, 1 июля. Событие пройдет также на Стефановской площади. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети ВКонтакте глава Коми Владимир Уйба.

Губернатор поблагодарил тех, кто с пониманием отнесся к решению о переносе праздника.

Напомним, мероприятие “Твои облака” должны были пройти 24 июня. Из-за массовой отмены в тот день мероприятий в стране, в Республике Коми все праздники также были перенесены.