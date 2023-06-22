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Хедлайнер выпускного “Твои облака” пригласил сыктывкарцев на концерт

Хедлайнер выпускного “Твои облака” пригласил сыктывкарцев на концертстопкадр из видеоприглашения

Музыкант Elman, который выступит 24 июня на Стефановской площади в Сыктывкаре в рамках республиканского выпускного “Твои облака”, записал видеоприглашение жителям столицы Коми.

22 июня в интернете появилось видео от артиста Elman. Певец приглашает сыктывкарцев и гостей столицы Коми на республиканский выпускной “Твои облака”, который пройдет 24 июня на Стефановской площади.

В видеоприглашении певец рассказал, что 24 июня в Сыктывкаре пройдет масштабное событие “Твои облака”, на котором он будет выступать. Также исполнитель собирается поздравить всех выпускников и уже в ролике пожелал студентам удачи и всего наилучшего.

Праздник начнется 24 июня в 16:00 с шествия выпускников. После него на Стефановской площади в Сыктывкаре вручат дипломы лучшим выпускникам. Также на сцене пройдет программа “Молодежь, живи ярко!”, на котором выступят артисты и музыкальные коллектива республики. Финальным гостем вечера станет Elman.
 

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