Хедлайнер выпускного “Твои облака” пригласил сыктывкарцев на концерт

Музыкант Elman, который выступит 24 июня на Стефановской площади в Сыктывкаре в рамках республиканского выпускного “Твои облака”, записал видеоприглашение жителям столицы Коми. 22 июня в интернете появилось видео от артиста Elman. Певец приглашает сыктывкарцев и гостей столицы Коми на республиканский выпускной “Твои облака”, который пройдет 24 июня на Стефановской площади.

В видеоприглашении певец рассказал, что 24 июня в Сыктывкаре пройдет масштабное событие “Твои облака”, на котором он будет выступать. Также исполнитель собирается поздравить всех выпускников и уже в ролике пожелал студентам удачи и всего наилучшего.