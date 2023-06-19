В Коми сотрудники ГИБДД найдут на рейде нарушителей ПДД

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что если водитель во время не оплатил свой штраф за нарушенное ранее правило, то его могут привлечь к административной ответственности. Если нарушителя, который уклонился от исполнения наказания обнаружат, ему может грозить двухкратный размер суммы штрафа, либо обязательные работы на срок до 50 часов и даже административный арест на срок до 15 суток.