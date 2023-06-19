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Несколько культурных организаций в Коми получили статус “академический”

Несколько культурных организаций в Коми получили статус “академический”tourism.rkomi.ru

19 июня на заседании совета по культуре и искусству при главе Коми приняли решение о присвоение Театру оперы и балета Коми и Коми республиканской Филармонии статуса “Академический”.

Единственным академическим культурно-музыкальным заведением в Республике Коми с 1995 года долгое время был только Театр драмы имени Виктора Савина.

Зампред правительства Коми Галина Габушева поздравила коллективы театра и филармонии от имени губернатор региона Владимира Уйба. Она отметила, что присвоение статуса “академический”, это высокая оценка признания добросовестного труда и профессионализма артистов театра и филармонии. Также коллективы многократно вносили огромный вклад в развитие региональной и российской культуры.
 

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