Несколько культурных организаций в Коми получили статус “академический”

19 июня на заседании совета по культуре и искусству при главе Коми приняли решение о присвоение Театру оперы и балета Коми и Коми республиканской Филармонии статуса “Академический”.
Единственным академическим культурно-музыкальным заведением в Республике Коми с 1995 года долгое время был только Театр драмы имени Виктора Савина.
Зампред правительства Коми Галина Габушева поздравила коллективы театра и филармонии от имени губернатор региона Владимира Уйба. Она отметила, что присвоение статуса “академический”, это высокая оценка признания добросовестного труда и профессионализма артистов театра и филармонии. Также коллективы многократно вносили огромный вклад в развитие региональной и российской культуры.