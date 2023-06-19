Несколько культурных организаций в Коми получили статус “академический”

19 июня на заседании совета по культуре и искусству при главе Коми приняли решение о присвоение Театру оперы и балета Коми и Коми республиканской Филармонии статуса “Академический”.

Единственным академическим культурно-музыкальным заведением в Республике Коми с 1995 года долгое время был только Театр драмы имени Виктора Савина.