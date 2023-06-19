Житель Коми пытался украсть 25 килограммов меди и стал подсудимым

Как рассказали в региональной прокуратуре, в Заполярье утвердили обвинительное заключение в отношении местного жителя – экс-сотрудника угольной шахты “Воркутинская”. Против мужчины возбудили уголовное дело по факту попытки кражи 25 килограммов меди.
Следователи выяснили, что в апреле 2023 года работник угольной шахты собрал электрические провода, отделил медь от оплетки и пытался вынести цветной металл с территории компании “Воркутауголь”.
Злоумышленник спрятал 25 килограммов меди в свой рюкзак, и после окончания смены пытался незаметно пройти через охранный пост. Сотрудник охраны попросил мужчину показать, что находится внутри рюкзака, на что последний отреагировал бегством в попытке скрыться. Через некоторое время его все таки задержал охранник.
Мужчина признал свою вину в краже, а уголовное дело передали в Воркутинский городской суд.