Житель Коми пытался украсть 25 килограммов меди и стал подсудимым

Как рассказали в региональной прокуратуре, в Заполярье утвердили обвинительное заключение в отношении местного жителя – экс-сотрудника угольной шахты “Воркутинская”. Против мужчины возбудили уголовное дело по факту попытки кражи 25 килограммов меди.

Следователи выяснили, что в апреле 2023 года работник угольной шахты собрал электрические провода, отделил медь от оплетки и пытался вынести цветной металл с территории компании “Воркутауголь”.