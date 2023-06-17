В Коми водитель сбил женщину и скрылся

Как рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции, 16 июня в Усинске произошла авария с наездом на пешехода. При этом неустановленный водитель скрылся с места ДТП после того как сбил женщину.
Выяснилось, что 16 июня в районе 15 часов дня, во дворе одного из домов по улице Пионерской в городе Усинск, неизвестный водитель на неустановленном авто наехал на пешехода.
Водитель автомобиля сбил 47-летнюю местную жительницу. После аварии он поспешил скрыться с места где произошло дорожно-транспортное происшествия.
Из-за аварии женщина получила различный травмы разной степени тяжести. Госпитализация пострадавшей жительнице Усинска не потребовалась. Неизвестного водителя правоохранители объявили в розыск.