Предприниматели из Коми, дававшие взятки чиновнику, выплатили штрафы

Общая сумма штрафов которые необходимо выплатить должникам составила 3,6 миллиона рублей. Должниками оказались два предпринимателя, которые ранее давали взятки бывшему чиновнику из управления образования Сысольском районе. Договоры с бизнесменами были связаны с ремонтом в школах и детских садах муниципалитета.

После возбуждения исполнительных производств судебный пристав предупредил, что в случае не уплаты штрафа, который назначили в качестве наказания за преступление, предпринимателям могут заменить наказание. Чтобы не испытывать судьбу, бизнесмены в короткие сроки внесли всю сумму штрафа на депозитный счет службы судебных приставов.

