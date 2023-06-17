В одном из поселков в Коми сгорел дом

16 июня в поселке Мылва, который расположен в Троицко-Печорском районе загорелся деревянный дом. Внутри него располагалось две квартиры. Как сообщает “Комиинформ”, очевидец происшествия рассказал, что пожар начался 16 июня в районе 14 часов дня. Возгорание произошло на веранде одной из квартир дома. При этом владелец квартиры отсутствовал на месте, так как находился в отъезде.

В другой квартире было несколько человек среди которых мужчина, беременная девушка и пенсионерка. Женщин сразу эвакуировали.

После начавшегося пожара местные жители стали активно помогать переносить имущество жильцов этого дома на улицу. Ветер усилил огонь, из-за чего он распространился на летнюю кухню и сарай, а также распространял искры по поселку.