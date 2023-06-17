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В Коми мужчина получил штраф из-за порванной куртки

В Коми мужчина получил штраф из-за порванной курткиФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, в Усть-Вымском районе рассмотрели дело по факту уничтожения или повреждения чужого имущества.

Суд установил, что в марте 2023 года 35-летний житель города Микунь начал ругаться со своей супругой. Во время ссоры мужчина схватил ее за карман на куртке и порвал его. Ущерб, который супруга назвала незначительный, составил около 500 рублей. Женщина захотела привлечь своего мужа к ответственности.

После случившегося женщина написала заявление, а правоохранители написали рапорт и взяли объяснительные с каждого участника конфликта.

Рассмотрел административное дело, жителя города Микунь признали виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 300 рублей.
 

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