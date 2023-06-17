В Коми мужчина получил штраф из-за порванной куртки

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, в Усть-Вымском районе рассмотрели дело по факту уничтожения или повреждения чужого имущества.

Суд установил, что в марте 2023 года 35-летний житель города Микунь начал ругаться со своей супругой. Во время ссоры мужчина схватил ее за карман на куртке и порвал его. Ущерб, который супруга назвала незначительный, составил около 500 рублей. Женщина захотела привлечь своего мужа к ответственности.