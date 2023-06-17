В Коми за полгода заболело более 200 тысяч человек

С января по май 2023 года в Республике Коми работники медицинских учреждений зарегистрировали более 203 тысяч инфекционных и паразитарных случаев заболеваний. Число заболевших оказалось меньше, чем за тот же период в 2022 году на 32,3%.

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, с января по май 2023 года в регионе уменьшилось количество заболевших острой кишечной инфекцией на более чем 40%.