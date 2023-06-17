В Коми за полгода заболело более 200 тысяч человек

С января по май 2023 года в Республике Коми работники медицинских учреждений зарегистрировали более 203 тысяч инфекционных и паразитарных случаев заболеваний. Число заболевших оказалось меньше, чем за тот же период в 2022 году на 32,3%.
Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, с января по май 2023 года в регионе уменьшилось количество заболевших острой кишечной инфекцией на более чем 40%.
Также за этот период на 15,7% снизилось количество заболевших туберкулезом. При этом в регионе зарегистрировали рост заболеваемости сальмонеллезами на 4,5%. Хроническим гепатитом жители Коми стали чаще болеть на 23,2%. Заболевание инфекционным мононуклеозом в регионе возросло на 61,1%, а чесоткой на 13,3%.